Колумбийский футболист отличился в матче 11-го тура РПЛ с "Химками", который завершился победой "Краснодара" со счетом 4:0.
- Первый гол - всегда особенные эмоции. Очень счастлив, запомню этот момент надолго. Буду продолжать работать еще усерднее, чтобы помогать своей команде, - цитирует игрока "Краснодара" "РБ Спорт".
Кастаньо стал игроком "Краснодара" в январе этого года, перейдя из "Крус Асуль" за 7 миллионов долларов. С того момента 24-летний футболист провел 22 матча в составе "Краснодара" и записал в свой актив один забитый мяч.
Команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 11-ти матчах. В следующем туре "быки" на выезде сыграют со "Спартаком", матч пройдет 19 октября.
"Запомню этот момент надолго". Кастаньо прокомментировал дебютный гол в "Краснодаре"
Полузащитник "Краснодара" Кевин Кастаньо высказался после своего первого гола в составе "быков".
Фото: ФК "Краснодар"