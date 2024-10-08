- Я так понимаю, что туда хотят привезти некоего Маргаряна, который успел утопить "Балтику", разругаться со всеми во всех остальных командах, где работал. И в данный момент, я уже думаю, наверное, может быть, и хорошо, если Осинькин оттуда уйдет. Он точно будет востребован везде, а с такими людьми точно не надо работать, это не его история, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ была информация, что руководство самарского клуба планирует уволить 59-летнего специалиста. Сообщалось, что сменить его может Сергей Игнашевич, который в прошлом сезоне тренировал калининградскую "Балтику".
В текущем сезоне "Крылья Советов" под руководством Осинькина в 11-ти турах РПЛ набрали 11 очков и занимают 10 место в турнирной таблице. В Кубке России "Крылья Советов" в пяти матчах набрали три очка и не смогли выйти из группы.
Осинькин тренирует "Крылья" с июля 2020 года. Под его руководством клуб доходил до финала Кубка России.
Радимов: может и хорошо, если Осинькин уйдет из "Крыльев". С такими людьми ему не надо работать
Экс-игрок "Зенита" и национальной сборной России Владислав Радимов дал свой комментарий по поводу возможной отставке Игоря Осинькина из "Крыльев Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"