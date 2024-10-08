"Динамо" в тройке не будет. Это уже понятно. Мы уже говорили, что у команды очень большая проблема с защитниками. Выделяется только Майсторович. Но что сказать про других? Нет других защитников. Бальбуэна уже два года опаздывает. Я уже не говорю про Фернандеса, Маричала, Дасу… Но в клубе ничего не делают", - сказал Корнеев.
После 11 туров московско "Динамо" набрало 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от первого места на семь баллов. Команда Марцела Лички к настоящему моменту пропустила 12 мячей, забив при этом 19. В последней игре чемпионата динамовцы проиграли дома московскому ЦСКА со счетом 1:2. В 12-м туре бело-голубые сыграют в гостях с казанским "Рубином".
Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" остановилось в шаге от золотых медалей чемпионата России. В последнем 30-м туре, в котором решалась судьба чемпионского титула, динамовцы проиграли "Краснодару" (0:1) и в итоге получили бронзовые медали.
Источник: "Матч ТВ"
Корнеев: "Динамо" в тройке не будет, у команды очень большая проблема с защитниками
Бывший российский футболист Игорь Корнеев предположил, на каком месте закончит чемпионат московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"