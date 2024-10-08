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Корнеев: "Динамо" в тройке не будет, у команды очень большая проблема с защитниками

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Бывший российский футболист Игорь Корнеев предположил, на каком месте закончит чемпионат московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" в тройке не будет. Это уже понятно. Мы уже говорили, что у команды очень большая проблема с защитниками. Выделяется только Майсторович. Но что сказать про других? Нет других защитников. Бальбуэна уже два года опаздывает. Я уже не говорю про Фернандеса, Маричала, Дасу… Но в клубе ничего не делают", - сказал Корнеев.

После 11 туров московско "Динамо" набрало 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от первого места на семь баллов. Команда Марцела Лички к настоящему моменту пропустила 12 мячей, забив при этом 19. В последней игре чемпионата динамовцы проиграли дома московскому ЦСКА со счетом 1:2. В 12-м туре бело-голубые сыграют в гостях с казанским "Рубином".

Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" остановилось в шаге от золотых медалей чемпионата России. В последнем 30-м туре, в котором решалась судьба чемпионского титула, динамовцы проиграли "Краснодару" (0:1) и в итоге получили бронзовые медали.

Источник: "Матч ТВ"

Игорь Корнеев Динамо
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