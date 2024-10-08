"Я считаю РПЛ отличной лигой, одной из лучших, особенно если мы говорим про "физику". Чемпионат действительно сложный. Возможно, в лиге наподобие испанской Хорхе мог бы проявить себя ярче, но все равно, когда вы наблюдаете за его игрой, то можете увидеть, что он отличается от остальных", - сказал агент.
В текущем сезоне Карраскаль провел из "Динамо" 12 матчей в РПЛ и Кубке России, забив три гола и отдав две голевые передачи. Контракт с колумбийцем рассчитан до июня 2027 года, рыночная стоимость 26-летнего игрока составляет 8 миллионов евро. В последнем матче с ЦСКА Каррскаль забил единственный гол в составе динамовцев, команда уступила со счетом 1:2.
После 11 туров "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков, отставание от первого места составляет семь баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Карраскаля: в чемпионате Испании Хорхе мог бы проявить себя ярче
Агент полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля Пабло Боселли высказался о шансах своего клиента заиграть в чемпионате Испании.
Фото: ФК "Динамо"