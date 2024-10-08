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"Зенит" может провести товарищеский матч с "Фенербахче", который возглавляет Моуриньо

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб может провести товарищеский матч с "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"
"Товарищеский матч между "Зенитом" и "Фенербахче" действительно возможен в ноябре. Игра может быть сыграна в Стамбуле", - цитирует Медведева Sport24.

После 11-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на третьей сточке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

"Фенербахче" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции после 7-ми сыгранных туров с 16-ю очками в своем активе. Летом этого года турецкий клуб возглавил известный португальский специалист Жозе Моуриньо.

Зенит Фенербахче Александр Медведев
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