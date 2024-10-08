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Вратарь "Динамо" Лунев: Тюкавин - нападающий зависимый, которому нужны мячи

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Андрей Лунев, вратарь столичного "Динамо", высказался о своем одноклубнике Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
- Костя - молодец, делает свою работу. Опять же, он человек зависимый. Нападающий, которому нужны мячи. Когда ему доставляют, он делает свою работу качественно, когда не доставляют, он этого не может сделать, - цитирует голкипера "Динамо" Metaratings.

Тюкавин, являющийся воспитанником бело-голубых, в этом сезоне РПЛ принял участие в 11 встречах, четыре раза поразил ворота соперников и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро.

"Динамо" имеет в своей копилке 20 очков и располагается на пятой строчке в таблице. Отставание от идущего на первом месте "Краснодара" составляет семь баллов.

Андрей Лунев Константин Тюкавин Динамо
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