- Костя - молодец, делает свою работу. Опять же, он человек зависимый. Нападающий, которому нужны мячи. Когда ему доставляют, он делает свою работу качественно, когда не доставляют, он этого не может сделать, - цитирует голкипера "Динамо" Metaratings.
Тюкавин, являющийся воспитанником бело-голубых, в этом сезоне РПЛ принял участие в 11 встречах, четыре раза поразил ворота соперников и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро.
"Динамо" имеет в своей копилке 20 очков и располагается на пятой строчке в таблице. Отставание от идущего на первом месте "Краснодара" составляет семь баллов.
Вратарь "Динамо" Лунев: Тюкавин - нападающий зависимый, которому нужны мячи
Андрей Лунев, вратарь столичного "Динамо", высказался о своем одноклубнике Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"