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Кастаньо: "Краснодар" готов к борьбе с "Зенитом" за чемпионство

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Опорник "Краснодара" Кевин Кастаньо поделился чемпионскими амбициями своей команды.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Борьба с "Зенитом"? Это серьезный соперник, но мы готовы к борьбе. Идем шаг за шагом", - приводит слова Кастаньо "РБ Спорт".

После 11-ти туров чемпионата России "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу с 27-ю очками. Столько же - в активе московского "Локомотива". Санкт-петербургский "Зенит" отстает от лидеров на 1 очко и идет третьим с 26-ю очками.

В минувшем сезоне "Зенит" завоевал шестое подряд чемпионство, опередив "Краснодар" в итоговой таблице на 1 очко.

Кевин Кастаньо Краснодар Зенит
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