"Российские тренеры как минимум ничуть не хуже иностранцев, которые сейчас работают в РПЛ. Я не вижу смысла молиться на иностранных тренеров. Что они дали нашему футболу? Ничего. У звездных тренеров почему-то ничего не складывалось в России. Манчини, Спаллетти, Луческу. Ничего особенного они не показали. Семак и Галактионов не уступают им. Им дают спокойно работать, не дергают их, и они приносят результат на дистанции", - сказал Билялетдинов.
На данный момент в клубах Российской Премьер-Лиги работает пять иностранных тренеров. Чех Марцел Личка возглавляет московское "Динамо", в прошлом сезоне команда под его руководством заняла третье место в российском чемпионате и имела шансы взять золотые медали. Боснийский специалист Владимир Слишкович недавно возглавил "Оренбург", до этого он трудился в тренерском штабе московского "Спартака" и на некоторое время занимал место Гильермо Абаскаля после увольнения испанца.
Победитель Лиги чемпионов в составе миланского "Интера" бывший сербский полузащитник Деян Станкович сейчас руководит "Спартаком", его соотечественник Марко Николич занял пост главного тренера в ЦСКА, а испанец Франк Артига получил место в подмосковных "Химках".
Российский тренер Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" и на протяжении последних шести сезонов сине-бело-голубые неизменно становятся чемпионами РПЛ. Михаил Галактионов работает в московском "Локомотиве", после потери лидеров в межсезонье "железнодорожники" в текущем розыгрыше идут в турнирной таблице на втором месте после 11 туров.
Источник: Metaratings
Билялетдинов: не вижу смысла молиться на иностранных тренеров. Что они дали нашему футболу? Ничего
Бывший тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказался по поводу иностранных тренеров в чемпионате России.
Фото: ФК "Химки"