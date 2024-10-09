Девушка обвинила футболиста в изнасиловании и избиении в 2017 году, когда Эрнандес переходил из "Атлетико" в "Реал". Совершенное против модели преступление якобы произошло на парковке ночного клуба в Марбелье. Луиза также утверждала, что Тео накачал её наркотиками.
В итоге дело было закрыто за недостатком доказательной базы, на камерах видеонаблюдения не было подтверждений слов Кремлёвой, а медэксперты не нашли в крови следов от наркотиков.
Теперь российской модели самой грозит уголовное наказание, за клевету она может получить до двух лет тюремного срока. Первое судебное заседание состоится 28 октября.
Источник: ABC
Российской модели грозит тюрьма в Испании за клевету на футболиста сборной Франции
Российская модель Луиза Кремлёва пойдет под суд в Испании за то, что оклеветала футболиста сборной Франции Тео Эрнандеса.
Фото: IMAGO