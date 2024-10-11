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Форвард ЦСКА Мусаев: мне нравится Гуарирапа как нападающий, у него много очень сильных качеств

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Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о конкуренции с нападающим "армейского" клуба Саулем Гуарирапой.
Фото: ПФК ЦСКА
21-летний венесуэлец пополнил состав ЦСКА минувшим летом, перейдя из "Сочи" на правах аренды.

- Мне нравится Гуарирапа как нападающий, у него много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция - кто сильнее, тот и играет", - сказал Мусаев Legalbet.

В текущем сезоне Гуарирапа выходил на поле в шести матчах в составе ЦСКА, но не смог забить или ассистировать партнерам.

Мусаев в этом сезоне провел в РПЛ 11 матчей, записал на свой счет пять голов и одну результативную передачу. Контракт форварда с ЦСКА действует до лета 2028 года.

ЦСКА в 11 матчах РПЛ набрал 20 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Следующим соперником столичного клуба станет махачкалинское "Динамо", встреча пройдет 19 октября и начнется в 19:00 мск.

Тамерлан Мусаев Сауль Гуарирапа ЦСКА
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