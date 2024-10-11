"Я даже не мечтал играть в "Зените". Карьера сложилась так, что большую часть времени я провел в ФНЛ. Даже уровень РПЛ казался труднодостижимым. Мы с "Балтикой" долгое время не могли добыть путевку в РПЛ, а оказаться в клубе – чемпионе страны – это вообще космическое достижение", - сказал Латышонок.
Евгений Латышонок является воспитанником академии "Краснодара", вратарь играл во второй команде "быков", но в первой закрепиться не получилось. В июле 2019 года Латышонок перешел в калининградскую "Балтику" в статусе свободного агента, где выступал до 2024-го. В прошлом сезоне калининградцы дошли до финала Кубка России, в котором проиграли "Зениту" (1:2), в чемпионате команда заняла 15-е место и вылетела в Первую лигу.
Этим летом 26-летнего голкипера купил "Зенит", по информации портала Transfermarkt, трансфер обошелся петербуржцам в 300 тысяч евро. В текущем сезоне Латышонок сыграл за сине-бело-голубых 12 матчей, пропустил шесть мячей и в восьми встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Источник: "Евро-Футбол"
Латышонок: даже не мечтал играть в "Зените", уровень РПЛ казался труднодостижимым
Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок признался, что даже не мечатл оказаться в петербургском "Зените", когда играл в ФНЛ.
Фото: Фк "Зенит"