— Мечтаете когда-то вернуться в "Спартак" и стать чемпионом?
— Если получится, то да. Кто может сказать "нет" "Спартаку"? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть менять видеть, то почему нет?, - цитирует Слишковича "Матч ТВ".
В апреле этого года руководство московского "Спартака" отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. По окончании сезона-2023/2024 босниец покинул красно-белый клуб.
Напомним, что ранее "Оренбург" уволил с поста главного тренера Давида Деограсию, который возглавлял уральцев с лета 2023 года. Новым главным тренером был назначен Владимир Слишкович. После 11-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 7 очков.
Летом этого года московский "Спартак" возглавил Деян Станкович, ранее работавший в сербской "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше". После 11-ти сыгранных туров команда сербского специалиста занимает 6-е место в Российской Премьер-Лиге и отстает от лидирующего "Краснодара" на 8 очков.
Слишкович заявил, что мечтает вернуться в "Спартак" и стать чемпионом России
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович заявил, что мечтает вернуться в московский "Спартак" через 10 лет.
Фото: ФК "Спартак"