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Экс-игрок "Спартака" Кечинов: для "Динамо" этот перерыв - глоток свежего воздуха

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Экс-футболист "Спартака" Валерий Кечинов рассказал, как пауза на матчи сборных может сказаться на московском "Динамо".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Пауза на матчи сборных всегда шла на пользу тем командам, у которых не очень складывалось. Таким клубам необходимо перезагрузиться и получить положительных эмоций. К примеру, для "Динамо" этот перерыв - глоток свежего воздуха. Как правило, такая пауза очень сильно помогает, - передает слова Кечинова "Чемпионат".

При этом Кечинов отметил, что международный перерыв может отрицательно сказаться на выступлении "Локомотива" и "Краснодара", которые до паузы набрали хороший ход.

"Динамо" перед уходом на перерыв на своем поле в 11-м туре уступило ЦСКА со счетом 1:2. В активе столичной команды 20 очков, клуб идет на пятой строчке в РПЛ.

20 октября коллектив Марцела Лички на выезде сыграет с "Рубином", матч начнется в 19:00 мск.

Валерий Кечинов Динамо
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