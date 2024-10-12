Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
14:00
СочиНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Алания
17:00
БалтикаНе начат
Ротор
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
16:00
СловенияНе начат
Лихтенштейн
19:00
ГибралтарНе начат
Мальта
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
Северная МакедонияНе начат
Австрия
21:45
НорвегияНе начат
Греция
21:45
ИрландияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЛатвияНе начат

Ерохин: "Зенит" проводит товарищеские матчи с сильными соперниками, лидерами своих чемпионатов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин поделился своим мнением об уровне международных товарищеских матчей сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Все наши международные товарищеские матчи с достаточно сильными соперниками, полезные и для нас, и для соперников. Играли мы с "Фенербахче", с "Црвеной Звездой", иранскими клубами. Достойные соперники, лидеры своих чемпионатов. Матчи складываются интересно, боевые матчи", - приводит слова Ерохина "Советский спорт".

12 октября петербургский "Зенит" в товарищеском матче, который прошёл на "Газпром Арене", со счётом 4:1 обыграл сербскую "Войводину". Ранее в 2024 году клуб из Санкт-Петербурга встречалась с такими иностранными командами, как:
  • армянский "Ноа" (0:0, 6 февраля)
  • катарский "Аль-Райян" (2:4, 9 февраля)
  • туркменский "Аркадаг" (1:1, 21 февраля)
  • туркменский "Алтын Асыр" (2:0, 28 февраля)
  • аргентинский "Тальерес" (1:0, 5 июля)
  • сербская "Црвена Звезда" (дважды - 0:1, 23 марта; 1:2, 8 июля)
  • казахстанский "Кайрат" (4:3, 8 сентября)

Александр Ерохин Зенит Фенербахче Црвена Звезда
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится