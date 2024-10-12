Ерохин: "Зенит" проводит товарищеские матчи с сильными соперниками, лидерами своих чемпионатов

12 октября петербургский "Зенит" в товарищеском матче, который прошёл на "Газпром Арене", со счётом 4:1 обыграл сербскую "Войводину". Ранее в 2024 году клуб из Санкт-Петербурга встречалась с такими иностранными командами, как:
- армянский "Ноа" (0:0, 6 февраля)
- катарский "Аль-Райян" (2:4, 9 февраля)
- туркменский "Аркадаг" (1:1, 21 февраля)
- туркменский "Алтын Асыр" (2:0, 28 февраля)
- аргентинский "Тальерес" (1:0, 5 июля)
- сербская "Црвена Звезда" (дважды - 0:1, 23 марта; 1:2, 8 июля)
- казахстанский "Кайрат" (4:3, 8 сентября)