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Стрепетов: у Семака головная боль из-за линии атаки "Зенита"

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Бывший игрок петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов поделился своим мнением о построении наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком игры команды в атаке.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда Глушенков пришёл в "Зенит", все были в большом порядке, он просто ещё украсил игру. Сейчас у Сергея Богдановича Семака есть проблемы с атакой, мы это отчётливо видим. Он пытается найти оптимальную троицу. Семак пробует, у него головная боль из-за линии атаки. "Зенит" сейчас находится в стадии становления", — приводит слова Стрепетова Legalbet.

В настоящее время петербургский "Зенит" занимает третьем место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака за 11 туров набрали 26 очков, забив в общей сложности 23 гола. Лучшим бомбардиром команды на данный момент является атакующий полузащитник Максим Глушенков, который был куплен у московского "Локомотива" прошедшим летом (на его счету 7 забитых голов).

Кроме того, в последнее трансферное окно петербургскую команду пополнили нападающие Александр Соболоев и Лусиано. А форвард Матео Кассьерра в прошлым сезоне с 21 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Зенит Сергей Семак Максим Глушенков
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