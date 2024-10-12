"Когда Глушенков пришёл в "Зенит", все были в большом порядке, он просто ещё украсил игру. Сейчас у Сергея Богдановича Семака есть проблемы с атакой, мы это отчётливо видим. Он пытается найти оптимальную троицу. Семак пробует, у него головная боль из-за линии атаки. "Зенит" сейчас находится в стадии становления", — приводит слова Стрепетова Legalbet.
В настоящее время петербургский "Зенит" занимает третьем место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака за 11 туров набрали 26 очков, забив в общей сложности 23 гола. Лучшим бомбардиром команды на данный момент является атакующий полузащитник Максим Глушенков, который был куплен у московского "Локомотива" прошедшим летом (на его счету 7 забитых голов).
Кроме того, в последнее трансферное окно петербургскую команду пополнили нападающие Александр Соболоев и Лусиано. А форвард Матео Кассьерра в прошлым сезоне с 21 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Стрепетов: у Семака головная боль из-за линии атаки "Зенита"
Бывший игрок петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов поделился своим мнением о построении наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком игры команды в атаке.
Фото: ФК "Зенит"