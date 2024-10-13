"Для "Локомотива" нынешняя двухнедельная пауза, в общем-то, случилась не в самое удобное время. Как и для "Краснодара", например. Но все зависит от тренерского штаба, как они распорядятся этим временем. Игроки российской сборной, как я понимаю, уже вернулись в расположение команд, начнут готовиться. И тут важно построить процесс так, чтобы не только не растерять те кондиции, но даже еще и набрать", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
После 11 туров турнирную таблицу чемпионата России в сезоне-2024/25 возглавляют "Краснодар" и московский "Локомотив". Оба коллектива набрали по 27 очков, но первое место на данный момент занимают "быки", так как они в очной встрече с "железнодорожниками" в 7-м туре РПЛ одержали победу со счётом 3:0.
В 12-м туре "Краснодар" 19 октября на выезде сыграет против московского "Спартака", а "Локомотив" в этот же день в гостях встретится с подмосковными "Химками". Оба матча начнутся в 16:30 по московскому времени.
Наумов: для "Краснодара" и "Локомотива" пауза случилась не в самое удобное время
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался насчёт возможного влияния паузы на выступление команд в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"