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Карпукас: все видят, сколько русских ребят играет в каждой команде. В "Локомотиве" много, а в остальных - меньше

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Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас высказался о недоверии к россиянам в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Все видят, сколько русских ребят играет в каждой команде. В "Локомотиве" много, а в остальных - меньше. Значит есть не то, что проблема, а, скорее, тенденция, что русским доверяют поменьше", - цитирует Карпукаса Sport24.

Московский "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров с 27-ю очками, уступая лишь "Краснодару" по дополнительным показателям. В топ-15 по количеству проведенных минут в текущем сезоне в составе "Локомотива" лишь два иностранца: француз Жерзино Ньямси (1139 минут) и защитник сборной Армении Наир Тикнизян (623 минуты).

Артем Карпукас принял участие в 15-ти матчах за "Локомотив" в текущем сезоне. 10 - в РПЛ и 5 - в Кубке России. На счету полузащитника две голевые передачи.

Артем Карпукас Локомотив
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