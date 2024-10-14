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Балахнин: Мостовому надо поработать тренером, чтобы критиковать Мусаева

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Бывший наставник "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал критику Александра Мостового в адрес главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Спартак"
"Так можно говорить о любой команде. Это разговоры ни о чем. Согласен, что не всю работу в команде делает тренер. Важны аналитики, весь персонал клуба. Тренер аккумулирует эту работу. Для того, чтобы Мостовому судить кого-то, надо поработать для начала. Заявления Мостового о Мусаеве некорректны", - приводит слова Балахнина "РБ Спорт".

Ранее Александр Мостовой в интервью заявил, что "Краснодар" сейчас сейчас с любым тренером шел бы на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Мурад Мусаев вновь возглавил "Краснодар" 14 марта 2024 года.

В активе у "быков" после 11 туров 27 очков - столько же, сколько у московского "Локомотива". Но краснодарцы опережают "железнодорожников" за счёт победы в личной встрече. В следующем туре "Краснодар" 19 октября на выезде сыграет против московского "Спартака". Матч начнётся в 16:30.

Сергей Балахнин Александр Мостовой Мурад Мусаев Краснодар
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