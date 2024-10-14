"Мне красивее кажется имя на футболке. Обсуждал это с клубом: и людям здесь проще и комфортнее произносить так. Меня вообще во всех командах называют Лучи или Лучо, так что в "Зените" — я Лусиано", - приводит слова Лусиано "СЭ".
Нападающий Лусиано перешёл в петербургский "Зенит" из клуба "Архентинос Хуниорс" в августе 2024 года за 12 млн евро. С тех пор 23-летний форвард принял участие в 6 матчах, в которых забил 4 гола. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет 11 млн евро. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2028 года.
Лусиано - о том, почему на футболке написано имя: людям здесь проще и комфортнее произносить так
Нападающий петербургского "Зенита" Лусиано Гонду объяснил, почему у него на футболке пишется имя, а не фамилия.
Фото: ФК "Зенит"