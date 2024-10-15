"Спартак" с таким фартом и судейством, как этой осенью, может остановить "Краснодар". Когда залетают все "дураки", а судьи не видят то, что надо видеть, — это вполне возможно. У меня есть опасения, что Кордобу быстро посадят на карточку, а потом и удалят. Он парень нервный и вспыльчивый. Все же просто: открыл рот — карточка, закрыл — вторая", - приводит слова Червиченко "РБ Спорт".
Матч между московским "Спартаком" и "Краснодаром" в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 состоится 19 октября в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
В текущем сезоне нападающий "Краснодара" Джон Кордоба принял участие в 11 матчах, в которых дважды был удалён с поля: один раз - за получение второй жёлтой карточки, второй раз - за получение прямой красной карточки.
После 11 туров "Спартак" с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а "Краснодар" с 27 очками - первое место.
"Открыл рот — карточка, закрыл — вторая". Червиченко опасается удаления Кордобы в матче со "Спартаком"
Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своими ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, где красно-белые встретятся с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"