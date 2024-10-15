"Конкуренция в "Зените" очень большая на позиции нападающего. Тюкавин - хороший форвард. У него были бы шансы заиграть в "Зените". Константин интереснее Соболева. Хорошему футболисту место на поле найдется. Глушенков пришел, начал себя проявлять и ему нашли позицию на поле", - заявил Горшков.
Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. Ранее Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, заявил, что "Зенит" предлагал за трансфер его клиента 18 миллионов евро, но игрок не захотел переходить в санкт-петербургский клуб.
В минувшем сезоне на счету Тюкавина 15+10 по системе гол+пас в 30-ти матчах РПЛ. Соболев в прошлом сезоне забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 27-ми матчах в составе "Спартака".
Источник: "РБ Спорт"
Горшков: Тюкавин интереснее Соболева. В "Зените" место на поле найдется
Экс-футболист "Зенита" Александр Горшков сравнил форварда "Динамо" Константина Тюкавина с новичком сине-бело-голубых Александром Соболевым.
Фото: официальный сайт "Динамо"