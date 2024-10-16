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"Чемпионат": "Зенит" летом чуть не перехватил у "Спартака" Эсекьеля Барко

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По информации СМИ, петербургский "Зенит" этим летом чуть не перехватил у московского "Спартака" аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что ради окончательного закрытия сделки по приобретению у "Ривер Плейта" 25-летнего футболиста спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал вылетел в Аргентину, где лично переговорил с игроком. В итоге Барко перешёл в "Спартак". Сумма компенсации, по информации СМИ, составила 14 млн евро.

После своего перехода Барко принял участие в 13 матчах за "Спартак", в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.

Источник: "Чемпионат"

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