Сообщается, что ради окончательного закрытия сделки по приобретению у "Ривер Плейта" 25-летнего футболиста спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал вылетел в Аргентину, где лично переговорил с игроком. В итоге Барко перешёл в "Спартак". Сумма компенсации, по информации СМИ, составила 14 млн евро.
После своего перехода Барко принял участие в 13 матчах за "Спартак", в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" летом чуть не перехватил у "Спартака" Эсекьеля Барко
По информации СМИ, петербургский "Зенит" этим летом чуть не перехватил у московского "Спартака" аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"