"У "Краснодара" есть Кордобазависимость. Джон — лучший форвард РПЛ, поэтому "Краснодар" с ним и без него — две разные команды. Без Кордобы были бы вне первой пятерки. Этот футболист из тех, которые, что называется, делают разницу на поле", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона.
Ранее колумбиец выступал за немецкие "Кельн" и "Майнц", а также за испанские "Гранаду" и "Эспаньол". После 11-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 27 набранных очков.
Мостовой: у "Краснодара" есть Кордобазависимость, он делает разницу на поле
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"