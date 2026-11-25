"Здесь много трудных матчей. Всегда сложно играть в Грозном — из-за поля, атмосферы. В последний раз мы победили "Ахмат", но это было невероятно тяжело", — заявил Барко.
Примечательно, что именно аргентинец принес красно-белым победу в последней встрече с грозненским клубом, забив решающий мяч на первой добавленной минуте второго тайма.
Также Барко вспомнил о длительной поездке на поезде в Ростов-на-Дону. По словам полузащитника, путешествие заняло 16 часов, однако оставило у него положительные впечатления.
Источник: "Чемпионат"