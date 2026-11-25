В октябрьском опросе вратарь железнодорожников получил 57% голосов, уверенно опередив ближайших конкурентов.
Второе место занял нападающий Николай Комличенко, за которого проголосовали 22% участников опроса. Тройку лидеров замкнул полузащитник Николай Титков, набравший 13%.
Голкипер остается неизменным победителем клубного голосования на протяжении трех месяцев.
Источник: пресс-служба "Локомотива"
Митрюшкин в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в "Локомотиве"
Голкипер московского "Локомотива" Антон Митрюшкин третий месяц подряд признан лучшим футболистом команды по итогам голосования болельщиков.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"