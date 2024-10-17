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Аршавин: не думаю, что Латышонок живет на 30 тысяч рублей

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Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин не уверен, что вратарь петербургской команды Евгений Латышонок действительно живет на 30 тысяч рублей.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее в интервью голкипер рассказал, что в месяц ему нужно 30 тысяч рублей, чтобы хватило на жизнь.

- Думаю, что от действительности далеко. Конечно, есть люди, которые живут на 30 тысяч, но я не думаю, что он живет на эту сумму.

Сколько нужно мне, чтобы комфортно жить? Столько, сколько я зарабатываю, живу комфортно, - передает слова Аршавина "Матч ТВ".

Латышонок пополнил состав "Зенита" 14 июня 2024 года, заключив соглашение по схеме "4+1". 26-летний вратарь провел за клуб с берегов Невы 12 матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов.

Андрей Аршавин Евгений Латышонок Зенит
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