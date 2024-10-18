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Тошич: без сомнений, Слуцкий более важный тренер в моей карьере, чем Фергюсон

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Зоран Тошич, в прошлом выступавший за столичный ЦСКА, назвал Леонида Слуцкого более важным тренером в своей карьеры, чем Алекс Фергюсон.
Фото: ПФК ЦСКА
- Без сомнений, Слуцкий более важный тренер в моей карьере, чем Фергюсон. Мы с ними почти семь лет вместе проработали. Леонид Викторович всегда в меня верил, поддерживал, давал шанс, даже когда были плохие моменты. Он много со мной разговаривал, поддерживал меня, - передает слова сербского экс-футболиста "РБ Спорт".

Напомним, 37-летний Тошич в конце сентября объявил о решении повесить бутсы на гвоздь. Тошич выступал за "Партизан", "Манчестер Юнайтед", ЦСКА и ряд других клубов. В составе "армейской" команды серб провел 241 матч, записал на свой счет 47 мячей и сделал 41 голевую передачу.

Тошич вместе с ЦСКА трижды побеждал в РПЛ и по два раза выигрывал Кубок России и Суперкубок страны.

Зоран Тошич Леонид Слуцкий Алекс Фергюсон ЦСКА
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