Вратарь "Спартака" извинился перед болельщиками после разгрома от "Динамо"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко принес извинения болельщикам красно-белым после поражения в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России от "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Максименко заявил, что в ответной игре игроки будут прилагать все усилия, чтобы отыграться.

"
Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришёл на стадион и был у экранов.
К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию", - цитирует Максименко "Чемпионат".

Встреча завершилась поражением красно-белых со счётом 2:5. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".

