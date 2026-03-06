Вратарь "Спартака" извинился перед болельщиками после разгрома от "Динамо"

"
Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришёл на стадион и был у экранов.К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию", - цитирует Максименко "Чемпионат".
Встреча завершилась поражением красно-белых со счётом 2:5. Голами в составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
Ответный матч состоится 18 марта на стадионе "Лукойл Арена".