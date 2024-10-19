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Бубнов - о 0:5 "Акрона": "Зенит" так легко никого не обыгрывал

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Футбольный эксперт, в прошлом защитник "Спартака" Александр Бубнов высказался о крупной победе "Зенита" в 12-м туре чемпионата России.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, вчера, 18 октября, сине-бело-голубые на выезде забили пять безответных мячей в ворота "Акрона".

- Команда в середине таблицы, но так играют только аутсайдеры. "Зенит" так легко никого не обыгрывал. Разгромно можно уступать по-разному. Команда Тедеева делала это безвольно, - передает слова Бубнова Sportbox.

"Зенит" после 12-ти туров имеет в своем активе 29 очков и лидирует в таблице РПЛ. Однако у "Краснодара" и "Локомотива", идущими следом, по матчу в запасе.

В следующем туре "Зенит" на своем поле примет "Локомотив", матч пройдет 27 октября и начнется в 19:30 мск.

Александр Бубнов Акрон Зенит
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