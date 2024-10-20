"Геркус выписывал вратарю Медведеву, который был свободным агентом, 315 миллионов рублей за подписание. Потом этот футболист сыграл 1 игру за 3 года ...
Если бы я возглавлял Следственный комитет, то у меня Геркус бы сидел. Потом его из "Локомотива" выгнали, а затем он оказался в "Торпедо". Что делает? Оп, опять приводит игроков, делает им такие контракты, что ***** выгонишь. Миллионов 150 было потрачено. А потом команда набрала 6 очков за сезон. Геркус должен сидеть давным-давно!", - приводит слова Селюка Legalbet.
Илья Геркус с лета 2016 года до декабря 2018 года занимал должность президента московского "Локомотива". "Железнодорожники", пока он был у руля московского клуба, стали обладателями Кубка России сезона-2016/17, выиграли чемпионат России сезона-2017/18, дошли до стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18.
С июля 2022 года до марта 2023 года функционер занимал должность президента московского "Торпедо". В сезоне-2022/23 "автозаводцы" выступали в Российской Премьер-Лиге и за первую часть сезона до зимнего перерыва за 17 туров набрали 6 очков. По итогам сезона чёрно-белые заняли последнее место в турнирной таблице и вылетели в Первую лигу. В Кубке России "Торпедо" прекратило участие в турнире на 1-м этапе 1/4 финала Пути регионов, уступив тольяттинскому "Акрону".
Селюк: Геркус должен сидеть давным-давно!
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о работе Ильи Геркуса на должности президента футбольных клубов "Локомотив" и "Торпедо".
Фото: ФК "Локомотив"