"Сейчас, конечно, такое есть. Мы к этому идем от игры к игре. Хотим стать в этом сезоне чемпионами, и готовы к этому", - цитирует Агкацева "СЭ".
Вчера, 19-го октября, "Краснодар" на выезде одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 3:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
После 12-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 30-ю набранными очками в своем активе. Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.
Голкипер "Краснодара" Агкацев: хотим стать в этом сезоне чемпионами
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев рассказал о главной цели команды.
Фото: ФК "Краснодар"