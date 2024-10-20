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Ларин - о трансфере Зиньковского в "Локомотив": информация не соответствует действительности

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Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин высказался о возможном переходе Антона Зиньковского из "Спартака" в "Локомотив".
Фото: ФК "Спартак"
"Ничего об этом не знаю. Ни футболист, ни кто-то другой об этом ничего не знает. Кто-то написал… Слышал ли я о таких разговорах? Нет, не слышал. Считаю, что эта информация не соответствует действительности", - цитирует Ларина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что Антон Зиньковский может перейти из "Спартака" в московский "Локомотив". В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт Антона с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 12-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю набранными очками. Команда Михаила Галактионова занимает 3-е место с 27-ю очками в своем активе.

Николай Ларин Антон Зиньковский Спартак Локомотив
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