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Личка: отсутствие Даку сегодня - большая потеря для "Рубина"

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился мыслями после матча с "Рубином" в 12-м туре РПЛ (4:0).
Фото: ФК "Динамо"
- Облегчило ли отсутствие Даку жизнь "Динамо"сегодня? Я люблю, когда команда играет в сильнейшем составе. Я рад был видеть Фамейе в старте, но Даку — это ценный нападающий для "Рубина". Отсутствие Даку сегодня — большая потеря для "Рубина".

Сегодня, 20 октября, прошел матч 12-го тура чемпионата России, в котором встречались "Рубин" и столичное "Динамо". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Марцела Лички. Нападающий казанцев Мирлинд Даку пропускал эту встречу из-за перебора желтых карточек.

Напомним, на счету албанского форварда в этом сезоне РПЛ 6+3 по системе гол плюс пас в 11 играх.

Источник: "Матч ТВ"

Марцел Личка Динамо Рубин Мирлинд Даку
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