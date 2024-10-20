- Облегчило ли отсутствие Даку жизнь "Динамо"сегодня? Я люблю, когда команда играет в сильнейшем составе. Я рад был видеть Фамейе в старте, но Даку — это ценный нападающий для "Рубина". Отсутствие Даку сегодня — большая потеря для "Рубина".
Сегодня, 20 октября, прошел матч 12-го тура чемпионата России, в котором встречались "Рубин" и столичное "Динамо". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Марцела Лички. Нападающий казанцев Мирлинд Даку пропускал эту встречу из-за перебора желтых карточек.
Напомним, на счету албанского форварда в этом сезоне РПЛ 6+3 по системе гол плюс пас в 11 играх.
Источник: "Матч ТВ"
Личка: отсутствие Даку сегодня - большая потеря для "Рубина"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился мыслями после матча с "Рубином" в 12-м туре РПЛ (4:0).
Фото: ФК "Динамо"