"У "Локомотива" все так хорошо шло, но, чтобы на плаву держаться все время, быть в верхней тройке, надо настраиваться на каждый матч. А они, я думаю, "Химки" немного недооценили. Подумали, что обыграли одних-вторых, идет прекрасная серия, значит, и с "Химками" легко справятся. Но команда Артиги вышла и дала бой", - приводит слова Колыванова "РБ Спорт".
Московский "Локомотив" 19 октября в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в гостях встретился с подмосковными "Химками" и потерпел поражение со счётом 0:2. В результате "железнодорожники" с 27-ю очками в турнирной таблице чемпионата России опустились на третью строчку, пропустив вперёд петербургский "Зенит", набравший 29 очков.
В следующем туре "Локомотив" 27 октября отправится в Санкт-Петербург, где в 13-м туре сыграет против "Зенита". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Колыванов: "Локомотив" подумал, что легко справится с "Химками", но команда Артиги вышла и дала бой
Бывший нападающий сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался о поражении московского "Локомотива" в матче 12-го тура РПЛ от подмосковных "Химок" (0:2).
Фото: ФК "Локомотив"