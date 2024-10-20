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Колыванов: "Локомотив" подумал, что легко справится с "Химками", но команда Артиги вышла и дала бой

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Бывший нападающий сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался о поражении московского "Локомотива" в матче 12-го тура РПЛ от подмосковных "Химок" (0:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"У "Локомотива" все так хорошо шло, но, чтобы на плаву держаться все время, быть в верхней тройке, надо настраиваться на каждый матч. А они, я думаю, "Химки" немного недооценили. Подумали, что обыграли одних-вторых, идет прекрасная серия, значит, и с "Химками" легко справятся. Но команда Артиги вышла и дала бой", - приводит слова Колыванова "РБ Спорт".

Московский "Локомотив" 19 октября в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в гостях встретился с подмосковными "Химками" и потерпел поражение со счётом 0:2. В результате "железнодорожники" с 27-ю очками в турнирной таблице чемпионата России опустились на третью строчку, пропустив вперёд петербургский "Зенит", набравший 29 очков.

В следующем туре "Локомотив" 27 октября отправится в Санкт-Петербург, где в 13-м туре сыграет против "Зенита". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

Игорь Колыванов Локомотив Химки
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