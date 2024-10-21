- Что делать со Станковичем? Скорее всего, не в нём дело. А в исполнителях. Надо искать других людей. Всегда привожу пример - был в "Спартаке" Ярцев, надо было найти под него людей. Нашли. Или как в "Манчестер Сити" - Гвардиола сделал связку под Холанда, Де Брёйне и Родри, - передаёт слова Гаврилова "РБ Спорт".
46-летний сербский специалист Деян Станкович занял должность главного тренера московского "Спартака" в июне 2024 года. По его руководством красно-белые набрали 19 очков в 12 матчах Российской премьер-лиги и находятся на шестой строчке турнирной таблицы, отставая на 11 очков от лидирующего "Краснодара". 19 октября в домашней игре 12 тура РПЛ "Спартак" уступил чёрно-зелёным на своём поле со счётом 0:3.
Гаврилов: скорее всего, у "Спартака" дело не в Станковиче, а в исполнителях. Надо искать других людей
Экс-полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов высказал мнения о причинах неудачной игры красно-белых в текущем сезоне.
Фото: МатчПремьер