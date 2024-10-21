- Много критики по Абене, он действительно провёл неудачный матч. Но качество есть - он быстрый. С Кордобой ему, конечно, пришлось очень тяжело, но суринамец немного неправильно сыграл - он постоянно подпирал Кордобу в этих единоборствах, был подпоркой, и тот в итоге мог неожиданно разворачиваться, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".
Матч 12 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Краснодар" завершился крупной победой гостей со счётом 3:0. В первом тайме чёрно-зелёные забили дважды - на 8-й минуте отличился Кевин Ленини, на 45-й - Виктор Са. В перерыве матча главный тренер красно-белых Деян Станкович заменил суринамского центрального защитника Миенти Абену, который регулярно проигрывал борьбу колумбийскому нападающему "быков" Джону Кордобе.
Шалимов - по 0:3 "Спартака" от "Краснодара": Абена провёл неудачный матч. Немного неправильно сыграл против Кордобы
Экс-главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал игру защитника "Спартака" Миенти Абены в домашнем матче 12 тура РПЛ с "быками" 0:3.
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