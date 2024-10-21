В предстоящем матче не примут участие полузащитники Эсекьель Барко и Наиль Умяров, защитники Даниил Хлусевич и Руслан Литвинов, а также форвард Манфред Угальде.
Напомним, "Спартак" гарантировал себе первое место в своей группе и обеспечил участие в плей-офф Кубка России.
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Спартаком" состоится 22 октября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.
"Спартак" в группе А провел пять матчей и набрал 12 очков, клуб идет на первой строчке. На втором месте - московское "Динамо", у которого восемь баллов. Далее идут "Динамо" Махачкала и самарские "Крылья Советов".
Источник: Metaratings
Пять футболистов "Спартака" пропустят игру с махачкалинским "Динамо"
Несколько основных игроков столичного "Спартака" пропустят кубковый матч против махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"