"Задачи другие. Не чтобы русские выходили на поле, а чтобы "Зенит" выиграл чемпионат. В принципе, все делается для команды. Наверное, это правильно, если "Зенит" побеждает", - сказал Ребко.
Напомним, бразильскому защитнику "Зенита" Дугласу Сантосу недавно выдали российское гражданство. Как уточнили в пресс-службе петербургского клуба, игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА. Контракта Дугласа с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года.
Петербургский "Зенит" после 12 туров идет на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в активе команды Сергея Семака 29 набранных очков, что на один балл меньше, чем у лидера чемпионата "Краснодара".
Источник: "РБ Спорт"
Ребко: задачи "Зенита" не чтобы русские выходили на поле, а чтобы команда выиграла РПЛ
Бывший полузащитник "Спартака" Алексей Ребко высказался о наличии в составе сине-бело-голубых российских футболистов.
Фото: ФК "Зенит"