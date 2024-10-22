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Ребко: задачи "Зенита" не чтобы русские выходили на поле, а чтобы команда выиграла РПЛ

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Бывший полузащитник "Спартака" Алексей Ребко высказался о наличии в составе сине-бело-голубых российских футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
"Задачи другие. Не чтобы русские выходили на поле, а чтобы "Зенит" выиграл чемпионат. В принципе, все делается для команды. Наверное, это правильно, если "Зенит" побеждает", - сказал Ребко.

Напомним, бразильскому защитнику "Зенита" Дугласу Сантосу недавно выдали российское гражданство. Как уточнили в пресс-службе петербургского клуба, игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА. Контракта Дугласа с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Петербургский "Зенит" после 12 туров идет на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в активе команды Сергея Семака 29 набранных очков, что на один балл меньше, чем у лидера чемпионата "Краснодара".

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Алексей Ребко
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