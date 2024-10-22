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Семак - о победе "Зенита": в последние минуты мы не позволили "Факелу" ничего создать

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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над воронежским "Факелом" в матче Кубка России (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Старались, победили, порадовали болельщиков, которых было очень много. Несмотря на навесы и стандарты в последние минуты, мы не позволили ничего создать. Если бы забили второй мяч, игра бы сложилась для нас более спокойно. Переход на схему в три защитника связан с тем, что соперник выпустил на поле двух высоких форвардов. Наверху мы особо ничего не проиграли", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" 22 октября в Воронеже в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встретился с местным "Факелом". Матч завершился победой подопечных Сергея Семака со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Александр Ерохин.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 16 очков и завершил групповой этап на первом месте в группе D. В 1/4 финала Пути РПЛ петербуржцы встретятся с командой, которая займёт второе место в группе С. Встречи следующей стадии Кубка России запланированы на ноябрь.

Зенит Факел Сергей Семак
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