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Камоцци сомневается, что Николсон поможет "Спартаку" в борьбе за трофеи

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, оценил текущее выступление форварда московского клуба Шамара Николсона.
Фото: РПЛ
"Сейчас Николсон выглядит неплохо, видимо, Станкович нашел к нему подход. Но я не уверен, что Шамар поможет "Спартаку" в борьбе за трофеи. "Спартаку" нужен кто-то такой, как Кордоба", – приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Шамар Николсон был выкуплен московским "Спартаком" за 8 млн евро у бельгийского клуба "Шарлеруа" в январе 2023 года. Действующее соглашение между 27-летним форвардом и красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 млн евро. В текущем сезоне ямайский нападающий принял участие в 8 официальных матчах за "Спартак", в которых забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.

Шамар Николсон Франко Камоцци Спартак Джон Кордоба
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