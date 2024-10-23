- Нужно побеждать в каждом матче и надеяться, что идущие выше команды будут ошибаться.
Верю ли еще в чемпионство? Конечно. Буду верить до конца, пока есть шанс, - передает слова 26-летнего португальца "Матч ТВ".
Мангаш пополнил ряды "Спартака" минувшим летом, перейдя из "Витории Гимарайнш" за 2,5 млн евро + бонусы 250 тысяч евро. С футболистом подписан контракт до 2026 года. Мангаш провел за московскую команду шесть неполных матчей и забил один гол.
"Спартак" в воскресенье сыграет против "Пари НН" в рамках 13-го тура РПЛ.
Защитник "Спартака" Мангаш: до конца буду верить в чемпионство, пока есть шанс
Рикарду Мангаш, футболист столичного "Спартака", ответил на вопрос о возможном чемпионстве в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"