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Защитник "Спартака" Мангаш: до конца буду верить в чемпионство, пока есть шанс

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Рикарду Мангаш, футболист столичного "Спартака", ответил на вопрос о возможном чемпионстве в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Нужно побеждать в каждом матче и надеяться, что идущие выше команды будут ошибаться.

Верю ли еще в чемпионство? Конечно. Буду верить до конца, пока есть шанс, - передает слова 26-летнего португальца "Матч ТВ".

Мангаш пополнил ряды "Спартака" минувшим летом, перейдя из "Витории Гимарайнш" за 2,5 млн евро + бонусы 250 тысяч евро. С футболистом подписан контракт до 2026 года. Мангаш провел за московскую команду шесть неполных матчей и забил один гол.

"Спартак" в воскресенье сыграет против "Пари НН" в рамках 13-го тура РПЛ.

Рикарду Мангаш Спартак
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