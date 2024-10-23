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Колосков: я за водку на стадионах!

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Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, высказался о возможном появлении пива на стадионах.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Я не то что за пиво - я вообще за водку на стадионах. Я сам не любитель пива, не пью его даже в бане. Но если кто-то на стадионе любит его, пусть пьет на здоровье, - заявил Колосков в интервью "СЭ".

Напомним, с 2005 года пиво запрещено на российских стадионах. Запрет был временно снят в 2018 году во время проведения чемпионата мира.

Ранее появилась информация, что вопрос возвращения пива на российские стадионы может быть рассмотрен в ближайшее время.

На данный момент в чемпионате России сыграно 12 туров, лидером в турнирной таблице идет "Краснодар", у которого 30 баллов. Далее идут "Зенит" и "Локомотив", у которых 29 и 27 очков соответственно.

Вячеслав Колосков РПЛ
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