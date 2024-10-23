"Мы доминировали весь первый тайм. Если бы мы чуть спокойнее играли с мячом, не всегда бы играли вперед, то мы смогли бы еще три-четыре забить. Во второй тайме нас устраивал счет, перешли в средний блок, в итоге, кроме одного опасного момента на стандарте, "Химки" за 90 минут ничего не создали", - приводит слова Слишковича "Матч ТВ".
23 октября "Оренбург" на своём поле в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встретился с подмосковными "Химками". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В их составе ещё в первом тайме отличились Ярослав Михайлов и Алексей Барановский.
Благодаря этой победе "Оренбург" набрал первые 3 очка на групповом этапе, но завершил его на последнем, четвёртом месте в группе В. У "Химок" в активе осталось 5 очков, с которыми подмосковная команда заняла третье место в квартете и вышла в 1-й этап 1/4 финала Пути регионов.
Слишкович - о победе над "Химками": если бы мы чуть спокойнее играли, могли бы забить еще три?четыре
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал победу своей команды над подмосковными "Химками" в матче Кубка России сезона-2024/25 (2:0).
Фото: ФК "Оренбург"