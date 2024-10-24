До этого предполагалось, что товарищеская игра с Брунеем пройдет в Сочи на арене "Фишт". По информации источника, в РФС были обеспокоены состоянием газона, в итоге Сочи был заменен на Краснодар.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч с национальной командой Сирии пройдет 19 ноября на стадионе в Волгограде.
Последний матч сборная России провела 5 сентября, когда в Ханое была обыграна сборная Вьетнама (3:0).
Источник: "Матч ТВ"
Сборная России сыграет с командой Брунея в Краснодаре в ноябре
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Брунея в Краснодаре 15 ноября.