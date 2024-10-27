Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
ФакелЗавершен
Ростов
2 - 3 2 3
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
6 - 1 6 1
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
4 - 1 4 1
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
Балтика
2 - 1 2 1
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
2 - 2 2 2
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
4 - 3 4 3
ИпсвичЗавершен
Астон Вилла
1 - 1 1 1
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
СаутгемптонЗавершен
Эвертон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен
Райо Вальекано
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 0 1 0
ЖиронаЗавершен
Реал Мадрид
0 - 4 0 4
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Наполи
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Болонья
Перенесён
Милан
Аталанта
6 - 1 6 1
ВеронаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
ВольфсбургЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
ХольштайнЗавершен
Вердер
2 - 2 2 2
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
4 - 2 4 2
Сент-ЭтьенЗавершен
Реймс
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Ланс
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен

Кавазашвили: в "Спартаке" сейчас никого и близко нет, кто мог бы полноценно заменить Промеса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о значении Квинси Промеса для московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, "Спартаку" не хватает Промеса. Это был самый сильный, самый техничный, самый умный и самый скоростной футболист клуба. К сожалению, мы его потеряли. Никого и близко нет сейчас нет в команде, кто мог бы его полноценно заменить. У меня нет никаких надежд, что он когда-нибудь вернется в "Спартак", возраст уже все-таки будет давать о себе знать", - приводит слова Кавазашвили "ВсеПроСпорт".

Нидерландский полузащитник Квинси Промес дважды выступал в составе московского "Спартака". В первый раз он пребывал в команде с августа 2014 года до августа 2018 года, а во второй раз - с февраля 2021 года до июля 2024 года. За это время голландский футболист за красно-белых в общей сложности принял участие в 235 официальных матчах, в которых забил 114 голов и отдал 59 голевых передач.

В составе "Спартака" Промес стал чемпионом России (в 2017 г.), обладателем Суперкубка России (в 2017 г.) и Кубка России (в 2022 г.).

Сотрудничество между 32-летним футболистом и московским клубом прекратилось, поскольку Промеса в феврале 2024 года задержали в ОАЭ, а прокуратура Нидерландов потребовала его экстрадиции на родину, потому что суд его приговорил к многолетнему лишению свободы. Голландец до сих пор находится в ОАЭ, пока продолжаются разбирательства по этому делу.

Анзор Кавазашвили Спартак Квинси Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится