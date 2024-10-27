"Конечно, "Спартаку" не хватает Промеса. Это был самый сильный, самый техничный, самый умный и самый скоростной футболист клуба. К сожалению, мы его потеряли. Никого и близко нет сейчас нет в команде, кто мог бы его полноценно заменить. У меня нет никаких надежд, что он когда-нибудь вернется в "Спартак", возраст уже все-таки будет давать о себе знать", - приводит слова Кавазашвили "ВсеПроСпорт".
Нидерландский полузащитник Квинси Промес дважды выступал в составе московского "Спартака". В первый раз он пребывал в команде с августа 2014 года до августа 2018 года, а во второй раз - с февраля 2021 года до июля 2024 года. За это время голландский футболист за красно-белых в общей сложности принял участие в 235 официальных матчах, в которых забил 114 голов и отдал 59 голевых передач.
В составе "Спартака" Промес стал чемпионом России (в 2017 г.), обладателем Суперкубка России (в 2017 г.) и Кубка России (в 2022 г.).
Сотрудничество между 32-летним футболистом и московским клубом прекратилось, поскольку Промеса в феврале 2024 года задержали в ОАЭ, а прокуратура Нидерландов потребовала его экстрадиции на родину, потому что суд его приговорил к многолетнему лишению свободы. Голландец до сих пор находится в ОАЭ, пока продолжаются разбирательства по этому делу.
Кавазашвили: в "Спартаке" сейчас никого и близко нет, кто мог бы полноценно заменить Промеса
Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о значении Квинси Промеса для московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"