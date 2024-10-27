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Игрок "Факела" Щетинин: Пьянич - очень опытный игрок, а опыт никуда не денется

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Полузащитник воронежского "Факела" Михаил Щетинин оценил новобранца московского ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Вы сами видите, что он очень опытный игрок. А опыт никуда не денется. Он видит игру, ищет пространство между линиями. В первом тайме против нас игра ЦСКА была сконцентрирована на нем. Он опускался вглубь и находил между линиями, как начать или развить атаку", - приводит слова Щетинина "Известия".

Миралем Пьянич пополнил состав московского ЦСКА 26 сентября. 34-летний футболист в статусе свободного агента подписал с "армейским" клубом контракт по схеме "1+1". Последней командой Пьянича была "Шарджа" из ОАЭ, где он провёл два сезона.

После своего перехода боснийский полузащитник в составе красно-синих в общей сложности принял участие в 5 официальных матчах, в которых отдал партнёрам одну голевую передачу.

Михаил Щетинин Факел Миралем Пьянич ЦСКА
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