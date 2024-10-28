"Мы победили, яркий футбол. Понятно, что нападение сыграло лучше обороны, но главное - результат команды. В раздевалке шутили, что пора выдавать клюшки игрокам", - цитирует Пивоварова ТАСС.
Напомним, в воскресенье, 27 октября, столичное "Динамо" выиграло у подмосковных "Химок" со счетом 4:3 в матче 13-го тура российской Премьер-лиги. Ранее на неделе бело-голубые обыграли в рамках Кубка России самарские "Крылья Советов" со счетом 6:3.
По итогам тура команда Марцела Лички набрала 26 очков и располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от топ-3 составляет на данный момент два балла.
Пивоваров: в раздевалке шутили, что пора выдавать клюшки игрокам "Динамо"
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал высокую результативность команды.
Фото: ФК "Динамо"