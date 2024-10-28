"Самочувствие более-менее. Нога в порядке, если можно так сказать. Не мне решать, стоило ли давать красную. Обследование будет по прилете", - цитирует Батракова "СЭ".
Напомним, вчера, в матче 13-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1) игрок сине-бело-голубых попал шипами в голеностоп полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову. 19-летний хавбек красно-зеленых не смог продолжить встречу и был заменен на 90+3 минуте.
Батраков провел в этом сезоне 21 матч за "Локомотив" в чемпионате и Кубке России, в которых забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач на партнеров.
Полузащитник "Локомотива" Батраков рассказал о полученной травме в игре с "Зенитом"
Хавбек "Локомотива" Алексей Батраков поделился информацией о состоянии здоровья после матча 13-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"