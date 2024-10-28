"Если игрок является гражданином России, натурализован по всем футбольным правилам и нужен сборной — не вызывать его будет дискриминацией", - приводит "СЭ" слова Дюкова.
Напомним, в пятницу, 25 октября, стало известно о том, что бразильский левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос получил российский паспорт. Документ был выдан игроку в соответствии с указом, подписанным президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Напомним, футболист перебрался в российский клуб из немецкого "Гамбурга" летом 2019 года. На счету 30-летнего защитника 198 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
Дюков: если Сантос натурализован по всем правилам и нужен сборной России - не вызывать его будет дискриминацией
Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном вызове защитника "Зенита", недавно получившего паспорт РФ, Дугласа Сантоса в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"