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Дюков: если Сантос натурализован по всем правилам и нужен сборной России - не вызывать его будет дискриминацией

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Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном вызове защитника "Зенита", недавно получившего паспорт РФ, Дугласа Сантоса в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
"Если игрок является гражданином России, натурализован по всем футбольным правилам и нужен сборной — не вызывать его будет дискриминацией", - приводит "СЭ" слова Дюкова.

Напомним, в пятницу, 25 октября, стало известно о том, что бразильский левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос получил российский паспорт. Документ был выдан игроку в соответствии с указом, подписанным президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Напомним, футболист перебрался в российский клуб из немецкого "Гамбурга" летом 2019 года. На счету 30-летнего защитника 198 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил 7 голов и сделал 33 ассиста.

Дуглас Сантос Сборная России Александр Дюков Зенит
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