"Этот сезон получается для нас сложным. Не сказал бы, что у нас какая-то слабая лига или идет на ослабление. У нас специфический чемпионат, здесь достаточно много борьбы и единоборств, рванный темп, но можно найти команды, которые играют в комбинационный футбол. Сравнивать сейчас с другими чемпионатами тяжело, потому что у нас нет еврокубков. Следовательно, оценить, где находятся наши топы, на каком уровне, сложно", - заявил Шелия.
После 13-ти туров "Ахмат" занимает в турнирной таблице РПЛ 15-е место. В активе подопечных Сергея Ташуева 9 набранных очков. Отставание команды от 12-го места, гарантирующего право на сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет 3 очка. В минувшем туре "Ахмат" одержал минимальную победу над "Ростовом" (3:2).
Вратарь Георги Шелия сыграл во всех 13-ти матчах чемпионата и пропустил в них 25 мячей. В рамках 14-го тура "Ахмат" встретится с нижегородским "Пари НН". Игра пройдет в Грозном 3-го ноября, в воскресенье.
Источник: "РБ Спорт"
Вратарь "Ахмата" Шелия: этот сезон получается для нас сложным. РПЛ - специфический чемпионат
Голкипер "Ахмата" Георги Шелия высказался об уровне РПЛ в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Ахмата"